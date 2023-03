Pechino Express 2023, anticipazioni terza puntata: coppie in gara, percorso ed eliminati di giovedì 23 marzo 2023 (Di giovedì 23 marzo 2023) Come ogni giovedì che si rispetti l’appuntamento su Sky (e NOW TV) è solo. E i fan lo sanno bene: è quello con Pechino Express, il reality show tutto all’insegna dell’avventura che vede alla conduzione Costantino Della Gherardesca, veterano del programma, e lo ‘spietato’ Enzo Miccio. Protagoniste sono coppie di personaggi noti, dallo spettacolo allo sport: tutti hanno deciso di lasciare il lusso, la quotidianità di sempre e hanno pensato bene di immergersi in realtà totalmente differenti. Fatte di natura, nuove tradizioni, povertà, bambini che riescono a sorridere nonostante tutto. Ma cosa succederà nella terza puntata, che andrà in onda il 23 marzo a partire dalle 21.15? E quale sarà il percorso, tra sfide, prove immunità e buste nere? Quali sono le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 marzo 2023) Come ogniche si rispetti l’appuntamento su Sky (e NOW TV) è solo. E i fan lo sanno bene: è quello con, il reality show tutto all’insegna dell’avventura che vede alla conduzione Costantino Della Gherardesca, veterano del programma, e lo ‘spietato’ Enzo Miccio. Protagoniste sonodi personaggi noti, dallo spettacolo allo sport: tutti hanno deciso di lasciare il lusso, la quotidianità di sempre e hanno pensato bene di immergersi in realtà totalmente differenti. Fatte di natura, nuove tradizioni, povertà, bambini che riescono a sorridere nonostante tutto. Ma cosa succederà nella, che andrà in onda il 23a partire dalle 21.15? E quale sarà il, tra sfide, prove immunità e buste nere? Quali sono le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SMSNEWSOFFICIAL : Giovedì 23 marzo, alle 21:15, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, terzo appuntamento con Pechino Expres… - Micsugliando : Pechino Express 2023, al via la terza tappa: nuove prove in arrivo per i viaggiatori: Torna giovedì 23 marzo, alle… - digitalsat_it : Pechino Express 2023, su Sky e NOW nella terza tappa 438 km in corsa da Hampi a Mysore - patbon1951 : RT @yangct_: mi dispiace ma pechino express è il miglior programma di sempre #pechinoexpress - PerrucciSo89798 : RT @FraniiiCesca: @PierPura Io aspetto Antonella a Pechino Express Isola dei Famosi Opinionista al gf ?????? #donnalisi #fiorde -