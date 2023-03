(Di giovedì 23 marzo 2023)prossimo la segretaria del Pd Elly Schlein dovrebbe scoprire le carte suiDem in Parlamento. I nomi su cui punta la Schlein sono quelli di Francesco Boccia ale Chiara Braga ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cagliariturismo : ?? Dopo l'elezione del #TerzoGuardiano, la marcia di avvicinamento verso la 367ª Festa di #SantEfisio prosegue con l… - amicaxamica : @Abner_9_ @Ipertesa @Giogio47658624 In primis sulla sua elezione: da finta opposizione Melon aveva incontri pressoc… - Newsinunclick : La legge 81 del 1993, introducendo il meccanismo dell'elezione diretta dei sindaci, ha segnato una svolta epocale,… - AgenPolitica : PD CAMPANIA VERSO IL COMMISSARIAMENTO. SALTA CONGRESSO PER ELEZIONE D’AMELIO - UneasyRaider : RT @ilbuonL: La narrativa del nazionalismo piantata dall'#FSB nella mente del Cremlino stava portando nel 2021 a un attacco verso il GIAPPO… -

Martedì prossimo la segretaria del Pd Elly Schlein dovrebbe scoprire le carte sui capigruppo Dem in Parlamento. I nomi su cui punta la Schlein sono quelli di Francesco Boccia al Senato e Chiara Braga ...Torre Annunziata, il Pdil congresso: 'Pronti ad una nuova fase politica' Sabato, 25 marzo, l'del segretario. Ex consiglieri e assessori esclusi dal Direttivo I giudici premiano il ...... si è proceduto con la ratifica dell'ingresso dei nuovi Consiglieri e l'del Presidente. ... L'impegno di Confapile imprese, quindi, si traduce in una costante informazione sulle ...

Pd, verso elezione martedì nuovi capigruppo Camera e Senato ... Agenzia askanews

Roma, 23 mar. (askanews) – Martedì prossimo la segretaria del Pd Elly Schlein dovrebbe scoprire le carte sui capigruppo Dem in Parlamento. I nomi su cui punta la Schlein sono quelli di Francesco ...LATINA – La marcia di avvicinamento alle prossime elezioni amministrative è iniziata ufficialmente a Latina, inaugurata da una parte dalla data in cui si terranno le primarie del centrosinistra per la ...