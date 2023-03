Pd, Schlein riunisce lunedì l'assemblea dei parlamentari: "fase nuova" (Di giovedì 23 marzo 2023) "L'assemblea congiunta dei gruppi di Camera e Senato del Pd, alla presenza della segretaria Elly Schlein, è convocata per lunedì 27 marzo alle ore 17". E' quanto si legge in un messaggio arrivato ai ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) "L'congiunta dei gruppi di Camera e Senato del Pd, alla presenza della segretaria Elly, è convocata per27 marzo alle ore 17". E' quanto si legge in un messaggio arrivato ai ...

"L'Assemblea congiunta dei gruppi di Camera e Senato del Pd, alla presenza della segretaria Elly Schlein, è convocata per lunedì 27 marzo alle ore 17". E' quanto si legge in un messaggio arrivato ai parlamentari Dem. All'ordine del giorno c'è la "discussione sulla nuova fase politica". 23 marzo