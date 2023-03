Pd | Schlein apprezzata in Ue Ma a Roma è scontro su capigruppo

(Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – “Sugli assetti interni ci prendiamo questi giorni per proseguire un confronto assolutamente sereno e faremo insieme le valutazioni”. Ellyrisponde così da Bruxelles dove oggi ha fatto il suo ‘esordio’ al summit Pse con leader e primi ministri socialisti, a partire dallo spagnolo Pedro Sanchez con foto insieme pubblicata sui social, e poi Frans Timmermans e Paolo Gentiloni. La segretaria viene ‘inseguita’ in Europa dalla partita ancora aperta sugli assetti interni al Pd e iche sta provocando tensioni tra i dem. La minoranza è in fibrillazione. Tanto che Stefano Bonaccini ha deciso di fare il punto sabato con i parlamentari che lo hanno sostenuto. Ieri seraha visto a cena gli eurodeputati dem, che tutti o quasi al congresso erano stati sostenitori di Bonaccini, compreso il capogruppo Brando ...

Fa notare una deputata vicina a Schlein, in prima fila per sminare il terreno: il profilo di Braga “è quanto di meno divisivo. Chiara è apprezzata, ha maturato l’esperienza parlamentare per guidare il ...“Schlein non ha ancora incontrato i suoi gruppi parlamentari a Camera e Senato. Incontra quindi i suoi europarlamentari prima dei parlamentari nazionali. Non possiamo che apprezzare questa premura da ...