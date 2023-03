Pd: Gentiloni, 'grande piacere incontrare Schlein' (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar (Adnkronos) - "grande piacere incontrare @ellyesse a Bruxelles. Abbiamo discusso delle sfide economiche e dei maggiori temi di attualità". Lo scrive su Twitter Paolo Gentiloni, pubblicando le foto con la segretaria del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar (Adnkronos) - "@ellyesse a Bruxelles. Abbiamo discusso delle sfide economiche e dei maggiori temi di attualità". Lo scrive su Twitter Paolo, pubblicando le foto con la segretaria del Pd.

