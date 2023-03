Paura in uno studio medico di Roma, rapinate tre dottoresse (Di giovedì 23 marzo 2023) AGI - Dopo le aggressioni - circa 100 ogni anno nel Lazio, lievitate ancor di più nel post Covid - i sanitari diventano bersagli anche per rapine a mano armata. Vittime tre dottoresse di 54, 45 e 37 anni originarie, rispettivamente, di Bari, Roma e Ronciglione. La rapina, durata cinque minuti di orologio, è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri: due uomini, armati di pistola, si sono introdotti all'interno di uno studio medico - posizionato al piano terra di una palazzina in viale Francesco Caltagirone, a poca distanza dal centro commerciale Roma-est, alla periferia della Capitale - e, dopo aver minacciato i tre medici, si sono fatti consegnare 130 euro - 50 da una dottoressa e 80 dalla collega - e un orologio da circa 400 euro. I due sono poi fuggiti via. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del ... Leggi su agi (Di giovedì 23 marzo 2023) AGI - Dopo le aggressioni - circa 100 ogni anno nel Lazio, lievitate ancor di più nel post Covid - i sanitari diventano bersagli anche per rapine a mano armata. Vittime tredi 54, 45 e 37 anni originarie, rispettivamente, di Bari,e Ronciglione. La rapina, durata cinque minuti di orologio, è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri: due uomini, armati di pistola, si sono introdotti all'interno di uno- posizionato al piano terra di una palazzina in viale Francesco Caltagirone, a poca distanza dal centro commerciale-est, alla periferia della Capitale - e, dopo aver minacciato i tre medici, si sono fatti consegnare 130 euro - 50 da una dottoressa e 80 dalla collega - e un orologio da circa 400 euro. I due sono poi fuggiti via. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LoPsihologo : In certi casi dovresti dire di sì anche quando in realtà non te la senti. Avrai paura, ti sentirai in ansia, avrai… - RaiNews : Uno scafista libico racconta in esclusiva a Rainews24, come funziona la tratta dei migranti, il traffico lucroso ch… - NicolaPorro : 'Il comico voleva fare uno dei suoi velenosi, pesanti sketch su #EllySchlein, ma poi ha pensato che la #Murgia...'… - sulsitodisimone : Paura in uno studio medico di Roma, rapinate tre dottoresse - SBoso76 : RT @W0lf_90: Tavassi: Qui ci son le vitamine C di Daniele. Onestini: Danielone Tavassi: Che tipo...?? Onestini: Comunque ragazzi, qua dentr… -