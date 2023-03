Paura a Roma, pullman dell’Esercito investe pedone sui binari del tram: 35enne in codice rosso (Di giovedì 23 marzo 2023) Paura ieri pomeriggio a Roma dove un pedone, l’ennesimo purtroppo, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il ragazzo, di 35 anni, stava attraversando la strada quando è stato investito da un pullman dell’Esercito italiano. Immediati i soccorsi con il giovane che è stato trasportato in codice rosso in Ospedale. pedone investito in Via Prenestina a Roma mercoledì 22 marzo 2023 L’investimento è avvenuto ieri pomeriggio, mercoledì 22 marzo 2023, sulla Via Prenestina all’altezza del civico 51 intorno alle ore 17.00. In fase di ricostruzione l’esatta dinamica del sinistro: da quanto si apprende il 35enne stava attraversando la strada quando, sulla sede tramviaria, è avvenuto l’impatto con il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 marzo 2023)ieri pomeriggio adove un, l’ennesimo purtroppo, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il ragazzo, di 35 anni, stava attraversando la strada quando è stato investito da unitaliano. Immediati i soccorsi con il giovane che è stato trasportato inin Ospedale.investito in Via Prenestina amercoledì 22 marzo 2023 L’investimento è avvenuto ieri pomeriggio, mercoledì 22 marzo 2023, sulla Via Prenestina all’altezza del civico 51 intorno alle ore 17.00. In fase di ricostruzione l’esatta dinamica del sinistro: da quanto si apprende ilstava attraversando la strada quando, sulla sedeviaria, è avvenuto l’impatto con il ...

