Paul Weller a settembre in Italia: le date (Di giovedì 23 marzo 2023) ROMA – Barley Arts ha annunciato il ritorno in Italia di Paul Weller, che negli scorsi anni si era trovato costretto ad annullare il suo tour a causa della situazione legata alla pandemia di Covid-19. Saranno quattro gli spettacoli del Modfather nel nostro paese. Paul Weller si esibirà mercoledì 20 settembre 2023 all’Alcatraz di Milano, giovedì 21 settembre all’Estragon Club di Bologna, venerdì 22 settembre alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma all’interno della nuova edizione di Rock in Roma e domenica 24 settembre al Palazzo del Turismo di Jesolo (VE). I biglietti saranno disponibili su Ticketone (tutte le date) e Ticketmaster (Milano e Bologna) dalle 10 di venerdì 24 marzo. Nel 2021 ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 marzo 2023) ROMA – Barley Arts ha annunciato il ritorno indi, che negli scorsi anni si era trovato costretto ad annullare il suo tour a causa della situazione legata alla pandemia di Covid-19. Saranno quattro gli spettacoli del Modfather nel nostro paese.si esibirà mercoledì 202023 all’Alcatraz di Milano, giovedì 21all’Estragon Club di Bologna, venerdì 22alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma all’interno della nuova edizione di Rock in Roma e domenica 24al Palazzo del Turismo di Jesolo (VE). I biglietti saranno disponibili su Ticketone (tutte le) e Ticketmaster (Milano e Bologna) dalle 10 di venerdì 24 marzo. Nel 2021 ...

