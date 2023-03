Pattinaggio di figura | Mondiali 2023 | storico bronzo Conti Macii | superati i 200 punti

(Di giovedì 23 marzo 2023) Sarae Niccolòriscrivono la storia delitaliano aididia Saitama, in Giappone. I due azzurri, infatti, hanno conquistato una splendida medaglia di, confermando il terzo posto nel programma corto, enuando nel miglioramento dei propri primati personali anche nel programma libero, superando la fatidica quota dei 200(208,08). Non solo record personali, ma anche un nuovo risultato per ildiitaliano: il Tricolore, infatti, non era mai salito sul podio iridato di una gara a coppie. IL PROGRAMMA DEIL’Italia torna a fregiarsi di medaglie iridate dopo nove anni (oro ...

Sara Conti - Niccolò Macii sono nella storia deldiitaliano: bronzo mondiale nelle coppie di artistico. In una specialità che nella rassegna iridata si disputa da San Pietroburgo 1908 (100 edizioni precise), non si contavano ...Kaori Sakamoto, sulle musiche di Janet Jackson, conquista la prima posizione dopo lo short program ai Mondiali 2023 in corso a Saitama (Giappone). Un risultato non scontato per la giapponese dopo una ...E' andato in scena il programma corto femminile alla Super Arena di Saitama che sta ospitando l'edizione 2023 dei Campionati Mondiali didi. Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro) ha chiuso con 55.22 al 23esimo posto. Primo posto per Kaori Sakamoto (79.24). La giapponese è riuscita a precedere la coreana Haein Lee (73.62) e ...

L'Italia del pattinaggio di figura torna su un podio iridato dopo nove anni SAITAMA (GIAPPONE) (ITALPRESS) - Storica medaglia per l'Italia ai Mondiali di pattinaggio di figura in corso a Saitama, in ...Sara Conti-Niccolò Macii sono nella storia del pattinaggio di figura italiano: bronzo mondiale nelle coppie di artistico. In una specialità che nella rassegna iridata si disputa da San Pietroburgo ...