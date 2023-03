Pattinaggio di figura | Mondiali 2023 | Grassl 8° dopo il programma corto

(Di giovedì 23 marzo 2023) Danielchiude in ottava posizione ildella gara maschile aididiin corso a Saitama, in Giappone. L’azzurro parte con un’incertezza, salvando con la mano il quadruplo lutz che ha aperto la prova, disputando poi una buona sessione, che gli ha fruttato 86.50 punti, non lontano dalla miglior prestazione stagionale. Il podio, però, è distante 13 punti. 13° l’altro italiano in gara, Matteo Rizzo: al contrario di, il 24enne delle Fiamme Azzurre parte benissimo, ma commette un errore grave realizzando un axel solo singolo,essere atterrato con la mano sul ghiaccio a concludere un quadruplo loop: 79.28 il punteggio finale. Il giapponese Shoma Uno ha chiuso questa prima parte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : ???? L’incanto di un sorriso, e un’esibizione sul ghiaccio che a Sara Conti e Niccolò Macii vale il terzo posto dopo… - Eurosport_IT : ???????????? ???????????????? ??????? Sara Conti e Niccolò Macii nella storia, bronzo mondiale a Saitama: risultato che mai era sta… - ItaliaTeam_it : S-T-U-P-E-N-D-I ?? I campioni d'Europa Sara Conti e Niccolò Macii conquistano in Giappone uno storico bronzo nella… - sportface2016 : Pattinaggio di figura, Mondiali #Saitama: #Grassl ottavo nel programma corto, #Rizzo 13° - Stefanex92 : RT @Eurosport_IT: ???????????? ???????????????? ??????? Sara Conti e Niccolò Macii nella storia, bronzo mondiale a Saitama: risultato che mai era stato rag… -

La coppia azzurra di artistico formata da Sara Conti e Niccolò Macii ha vinto la medaglia di bronzo al termine del programma libero ai Mondiali didiin corso a Saitama. I due azzurri avevano chiuso il programma corto in terza posizione, avanzando quindi una candidatura concreta alle medaglie, ed hanno proseguito il loro ...A Saitama la coppia azzurra porta l'Italia sul podio iridato per la prima volta nella specialità coppie di ...Gli italiani Sara Conti e Niccolò Macii scrivono la storia delle coppie diartistico: gli azzurri, con un bellissimo free program, ottengono di nuovo il loro primato stagionale come nel corto, e confermano il terzo posto, ottenendo un podio iridato mai ottenuto ...

La prima volta non si scorda mai Con il bronzo conquistato ai Campionati mondiali ISU di pattinaggio di figura in corso di svolgimento alla Super Arena di Saitama, in Giappone, la coppia azzurra ...Sara Conti e Niccolò Macii riscrivono la storia con una grandiosa medaglia di bronzo Photo credit: Diego Barbieri. I Campionati Mondiali di pattinaggio di figura 2023 hanno assegnato il loro primo tit ...