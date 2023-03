Pattinaggio di Figura | Conti-Macii da storia ai Mondiali | arriva il bronzo

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 23 marzo 2023) Sarae Niccolòhanno scritto laai Campionatididia Saitama (Giappone). Sul ghiaccio della Super Arena il duo azzurro ha conquistato la medaglia dinella gara delle coppie di artistico. I freschissimi campioni d’Europa, già terzi dopo lo svolgimento del programma corto, si sono superati anche nel libero mettendo a referto il punteggio totale di 208.08 (73.24+134.84). L’oro se l’è aggiudicato l’irraggiungibile coppia nipponica composta da Riku Myura e Ryuichi Kihara con lo score di 222.16 (80.62+141.44). Argento, infine, per gli statunitensi Alexa Knierim e Brandon Frazier con 217.48 (74.64+142.84). Ai due non è bastato il miglior punteggio del programma libero per scalzare dal primo gradino del podio i forti ...