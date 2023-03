Pattinaggio artistico, Conti-Macii riscrivono la storia e conquistano il bronzo tra le coppie ai Mondiali di Saitama! (Di giovedì 23 marzo 2023) Non è più una favola sportiva, bensì un vero e proprio capolavoro. Sara Conti e Niccolò Macii hanno conquistato con grandissimo merito la medaglia di bronzo nelle coppie ai Campionati Mondiali 2023 di Pattinaggio artistico in fase di svolgimento alla Super Arena di Saitama (Giappone), spingendo il loro punteggio addirittura a quota 208 e scrivendo una pagina di storia indelebile per la storia della disciplina italiana: nessuna coppia azzurra infatti era riuscita ad ottenere un piazzamento sul podio in una competizione iridata. Un traguardo di straordinario rilievo arrivato al termine di una gara gestita alla perfezione e riducendo gli errori ai minimi termini. Un libero, quello degli allievi di Barbara Luoni, che ha mandato totalmente ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) Non è più una favola sportiva, bensì un vero e proprio capolavoro. Sarae Niccolòhanno conquistato con grandissimo merito la medaglia dinelleai Campionati2023 diin fase di svolgimento alla Super Arena di Saitama (Giappone), spingendo il loro punteggio addirittura a quota 208 e scrivendo una pagina diindelebile per ladella disciplina italiana: nessuna coppia azzurra infatti era riuscita ad ottenere un piazzamento sul podio in una competizione iridata. Un traguardo di straordinario rilievo arrivato al termine di una gara gestita alla perfezione e riducendo gli errori ai minimi termini. Un libero, quello degli allievi di Barbara Luoni, che ha mandato totalmente ...

