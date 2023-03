Partecipa alla consultazione! #Sum07 (Di giovedì 23 marzo 2023) Partecipa alla votazione! Quest’anno il Sum#07 si terrà nel bosco che Gianroberto acquistò nel Canavese. Durante la passeggiata verranno installati alcuni cartelli su cui saranno trascritti i suoi pensieri. Gli iscritti all’Associazione Gianroberto Casaleggio hanno scelto alcuni dei suoi aforismi più significativi. Ma a scegliere il cartello che verrà apposto all’ingresso del bosco di Gianroberto sarà la Rete attraverso una votazione online. La consultazione si terrà su Camelot, la nuova piattaforma di e-voting creata da Davide Casaleggio ed Enrica Sabatini. A Partecipare alla votazione saranno tutti gli iscritti al Blog delle Stelle e al Sum#07, che si terrà il 15 aprile nel bosco di Gianroberto. Nei prossimi giorni, sul Blog delle Stelle, saranno pubblicati dei brevi articoli sui singoli aforismi. ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 23 marzo 2023)votazione! Quest’anno il Sum#07 si terrà nel bosco che Gianroberto acquistò nel Canavese. Durante la passeggiata verranno instti alcuni cartelli su cui saranno trascritti i suoi pensieri. Gli iscritti all’Associazione Gianroberto Casaleggio hanno scelto alcuni dei suoi aforismi più significativi. Ma a scegliere il cartello che verrà apposto all’ingresso del bosco di Gianroberto sarà la Rete attraverso una votazione online. La consultazione si terrà su Camelot, la nuova piattaforma di e-voting creata da Davide Casaleggio ed Enrica Sabatini. Arevotazione saranno tutti gli iscritti al Blog delle Stelle e al Sum#07, che si terrà il 15 aprile nel bosco di Gianroberto. Nei prossimi giorni, sul Blog delle Stelle, saranno pubblicati dei brevi articoli sui singoli aforismi. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VMware_IT : ?? Sei alla ricerca di una soluzione cloud che identifichi in modo proattivo i potenziali malfunzionamenti e riduca… - LatterGloryCoRo : #AbidjanWordConference ANCHE L ITALIA PARTECIPA ALLA 15 CONFERENZA INTERNAZIONALE DEI PASTORI E MINISTRI DEL VANGE… - paola_eventi : RT @TIG_italia: Laura Di Dio, Head of Operations, @HumanitasMilano, partecipa alla conferenza in programma giovedì 18 aprile incentrata sul… - ziolions4219 : RT @acs_italia: Oggi #ACSitalia partecipa alla memoria del Beato Metod Dominik Trcka, sacerdote e martire, vittima della #persecuzione comu… - MignonSnooker : RT @acs_italia: Oggi #ACSitalia partecipa alla memoria del Beato Metod Dominik Trcka, sacerdote e martire, vittima della #persecuzione comu… -