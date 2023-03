Parte la processione ma senza il Santo che viene dimenticato in chiesa (Di giovedì 23 marzo 2023) Potrebbe sembrare una bufala ed invece è successo veramente. E non ha scatenato solo l’ilarità del web e delle persone lì presenti, ma anche un certo sconcerto. Può una processione dimenticarsi del “protagonista principale”? pare di sì. A Gallipoli, lo stupore fra i fedeli era palpabile. Dimenticarsi il Santo in chiesa: quando si è distratti L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 23 marzo 2023) Potrebbe sembrare una bufala ed invece è successo veramente. E non ha scatenato solo l’ilarità del web e delle persone lì presenti, ma anche un certo sconcerto. Può unadimenticarsi del “protagonista principale”? pare di sì. A Gallipoli, lo stupore fra i fedeli era palpabile. Dimenticarsi ilin: quando si è distratti L'articolo proda La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... n_silvestri1 : RT @emmabaccaglio: Piovono #refusando @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? Gallipoli, la processione parte e 'dimentica' il santo in chiesa: lo… - fiorenzagia : Ragazzo (direi studente dato che c’è la processione di uscita) che stai cantando a squarciagola, da qualche parte v… - chiaraluconi02 : RT @emmabaccaglio: Piovono #refusando @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? Gallipoli, la processione parte e 'dimentica' il santo in chiesa: lo… - francobus100 : Parte la processione, ma si 'dimenticano' San Giuseppe in chiesa: l'incredulità dei fedeli a Gallipoli - Margi625 : Gallipoli. Parte la processione di San Giuseppe ma si scordano il Santo in chiesa..... -