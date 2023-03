Parte con una sconfitta l'Italia nelle qualificazioni per gli Europei (Di giovedì 23 marzo 2023) Italia-Inghilterra 1-2: decidono Rice e Kane, Retegui segna al debutto Partita piena di emozioni, specie nella ripresa, al Maradona:. Brutto primo tempo degli azzurri con l'Italia che soffre in più occasioni, e subisce due gol. Il primo di Rice in mischia in area su azione d'angolo, il secondo di Kane su rigore per fallo di mano di Di Lorenzo. Cambia tutto nella ripresa grazie proprio a Retegui, al debutto assoluto e titolare, che riapre il match con un gol di ottima fattura. Nonostante il rosso per Shaw nel finale, gli inglesi resistono in dieci e vincono 2-1 la prima partita di qualificazione ai prossimi Campionati Europei 2024. Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 23 marzo 2023)-Inghilterra 1-2: decidono Rice e Kane, Retegui segna al debutto Partita piena di emozioni, specie nella ripresa, al Maradona:. Brutto primo tempo degli azzurri con l'che soffre in più occasioni, e subisce due gol. Il primo di Rice in mischia in area su azione d'angolo, il secondo di Kane su rigore per fallo di mano di Di Lorenzo. Cambia tutto nella ripresa grazie proprio a Retegui, al debutto assoluto e titolare, che riapre il match con un gol di ottima fattura. Nonostante il rosso per Shaw nel finale, gli inglesi resistono in dieci e vincono 2-1 la prima partita di qualificazione ai prossimi Campionati2024.

