Papa Francesco spietato con Padre Georg | ecco dove lo ha spedito

(Di giovedì 23 marzo 2023) Il destino di mons.Gänswein appare ormai scritto, queste potrebbero essere le sue ultime settimane a Roma. Destinazione? La Costa Rica, il più lontano possibile dal centro del potere vaticano e, soprattutto, dalla vista di. Si avvia così ai titoli di coda la telenovela, per lo più giornalistica, sul cosa farà in futuro lo storico segretario di Benedetto XVI e attuale (ma il secondo mandato è scaduto a dicembre 2022 ed è di fatto in congedo dal gennaio 2020) prefetto della Casa pontificia. Farà il diplomatico, più precisamente il Nunzio Apostolico nel cattolicissimo Paese centroamericano. La decisione non è stata ancora ufficializzata, ma è ormai certo che il Pontefice abbia chiuso il fascicolo Gänswein con una scelta che sta già facendo scalpore sia Oltretevere che in ambienti politici e giornalistici. ...