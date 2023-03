Panificio Nazzareno a Ponte Milvio | colombe artigianali al 100%

Leggi su funweek

(Di giovedì 23 marzo 2023) La Pasqua 2023 è ormai alle porte e se siete alla ricerca della più buona Colomba da acquistare a Roma allora avete trovato la pagina giusta! Ilè un vero must per chi voglia mangiare o regalare una Colomba Pasquale da 10 e lode… farete un figurone con tutti i vostri invitati, amici e parenti! Qui potrete acquistare la Colomba fresca e artigianale alfatta con solo lievito madre, realizzato secondo la ricetta ed i consigli dell’amico Maestro Piergiorgio Giorilli. Nel laboratorio delnon viene usato alcun aroma che non sia naturale al, quindi scorza di arance, di limoni, bacche di vaniglia. Le varianti diche potrete trovare quest’anno al...