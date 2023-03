Panico al porto | le raffiche di vento fanno inclinare sul fianco una nave | 25 persone ferite

(Di giovedì 23 marzo 2023) Unasi è inclinata su una causa del fortein un bacino di carenaggio neldi Edimburgo, in Scozia, causando il ferimento di 25, di cui 15 che sono state ricoverate in ospedale. Si tratta dellada ricerca Petrel, acquistata dal defunto co-fondatore di Microsoft Paul Allen. L’imbarcazione si trovava all’Imperial Dock di Leith quando a causa delle fortidisi è adagiata sul. Le immagini pubblicate sui social media mostrano lada 3.000 tonnellate inclinata di 45 gradi. Lo Scottish Ambulance Service ha coordinato l’operazione di soccorso con diverse unità ed è stato detto ai residenti di evitare il pronto soccorso della Royal Infirmary di Edimburgo, dove ...

Panico in Scozia a Edimburgo, dove a causa del forte vento in un bacino di carenaggio una nave da ricerca Petrel si è inclinata su un fianco a causa del vento fortissimo: 25 persone sono rimaste…