Pallavolo | Sky sponsor della Lega volley femminile

(Di giovedì 23 marzo 2023) Milano, 23 mar. - (Adnkronos) - Dopo il successopartnership con Sky Wifi del 2022, Sky anche quest'anno è al fianco del mondocomedei campionati di Serie A1 e A2, due competizioni che appassionano sempre più persone, soprattutto tra i giovani. Questaship è un'ulteriore dimostrazione del supporto dell'azienda a favore di uno sport entusiasmante e sempre più diffuso sul territorio nazionale. Da anni Sky, infatti, contribuisce ad accrescere la visibilità del, trasmettendo per ogni giornata un incontro di Serie A1 su Sky Sport e in streaming su NOW. Laship, nata dalla collaborazione con Master Group Sport, advisor commerciale...

Mauro Fabris , Presidente della Lega Volley Femminile , dichiara: ' L'ingresso dinella famiglia dellafemminile di Serie A, testimonia sempre di più come il nostro movimento sia in ...Lega Volley, Fabris: 'Segnale di stima per pensare insieme nuove opportunità' "L'ingresso dinella famiglia dellafemminile di Serie A, testimonia sempre di più come il nostro movimento ......campionato che con il suo livello di competitività ha contribuito al raggiungimento di risultati eccezionali sia a livello di club che di nazionale.' 'L'ingresso dinella famiglia della...

Sky al fianco del mondo del volley come sponsor dei campionati di Serie A1 e A2 femminile Sky Sport

Milano, 23 mar. – (Adnkronos) – Dopo il successo della partnership con Sky Wifi del 2022, Sky anche quest’anno è al fianco del mondo della pallavolo come sponsor dei campionati di Serie A1 e A2 ...Sky, Perrelli: "Volley vicino ai valori che cerchiamo di trasmettere ogni giorno" Il mondo della pallavolo è vicino ai valori e alla passione che Sky cerca di trasmettere tutti i giorni, come il ...