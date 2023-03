Palinuro, polpo “killer”: trascina cane in mare e lo uccide (Di giovedì 23 marzo 2023) Sembra la trama di un film sci-fi. E invece è accaduto per davvero: a Palinuro, nel comune di Centola, in Cilento, un polpo ha agguantato con i suoi tentacoli un cucciolo di cane tra gli scogli e l’ha trascinato in acqua facendolo affogare. Secondo quanto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 23 marzo 2023) Sembra la trama di un film sci-fi. E invece è accaduto per davvero: a, nel comune di Centola, in Cilento, unha agguantato con i suoi tentacoli un cucciolo ditra gli scogli e l’hato in acqua facendolo affogare. Secondo quanto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

