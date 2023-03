Pagamenti Barcellona, il caso Negreira può costare la Champions League? (Di giovedì 23 marzo 2023) Il caso Barcellona sta diventando sempre più intrigato, con i Pagamenti a Negreira, l’ex vice presidente del Comitato Tecnico degli Arbitri, che potrebbero costare decisamente caro. Un “rapporto”, se così si può definire, che è andato avanti per oltre 18 anni, durante i quali i blaugrana volevano garantirsi dei trattamenti di favore da parte degli ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Ilsta diventando sempre più intrigato, con i, l’ex vice presidente del Comitato Tecnico degli Arbitri, che potrebberodecisamente caro. Un “rapporto”, se così si può definire, che è andato avanti per oltre 18 anni, durante i quali i blaugrana volevano garantirsi dei trattamenti di favore da parte degli ... TAG24.

