Paderno Dugnano | nascondeva la madre morta nell’armadio per prendere la pensione | ritrovata mummificata

(Di giovedì 23 marzo 2023) Un doppio giallo quello che si è presentato ai Carabinieri diil 23 marzo, quando hanno ritrovato due cadaveri in una casa. Il primo era quello di una donna di 64 mamma, l’altro della, rinvenuto in un armadio e ormai mummificato. La doppia scoperta è avvenuta nel giro di tre giorni, quando ... TAG24.

La scoperta l'hanno fatta i carabinieri dioggi giovedì 23 marzo: un cadavere in avanzato stato di decomposizione chiuso in un mobile. Si tratta di una donna anziana, morta verosimilmente da mesi visto il suo stato. Un ...

Entrambi i decessi sarebbero da ricondurre a cause naturali Paderno Dugnano – Un enorme involucro di cellophane custodito in una cassapanca chiusa alla bell’e meglio con del nastro adesivo. Dentro il ...La macabra vicenda, ricostruita dai carabinieri, è stata scoperta giovedì 23 marzo in una casa di Paderno Dugnano (Milano). L'allerta è scattata dai vicini che non vedevano più la donna 64enne ...