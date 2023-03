Paderno Dugnano (Milano), teneva in casa il cadavere mummificato della madre per intascare la pensione (Di giovedì 23 marzo 2023) Leggi Anche In posta con il morto per ritirare la sua pensione: vengono scoperti e scappano Intervenuti per il decesso della 64enne, i carabinieri cercavano nella casa i documenti di una fantomatica ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 marzo 2023) Leggi Anche In posta con il morto per ritirare la sua: vengono scoperti e scappano Intervenuti per il decesso64enne, i carabinieri cercavano nellai documenti di una fantomatica ...

