OVERCARDANO il nuovo capitolo musicale “Sta Cambiando il vento”

(Di giovedì 23 marzo 2023) Il cardano è un giunto che fa parte dell’albero motore di una moto. Uno snodo fondamentale tra tutti gli ingranaggi delle due ruote, che permette la trasmissione del movimento. La celebre energia cinetica. Non state leggendo una rivista meccanica, e non è questa la sede in cui vogliamo parlarvi delcentauro che sbaraglierà la concorrenza sul mercato. Ci piaceva introdurre l’argomento, dall’origine del nome di questo trio romano: gli. Perché l’energia cinetica è un po’ alla base della vita in quanto tale, ed è bella l’idea che il concetto di movimento sia anche alla base di un discorso musicale. Come se ognuno dei facenti parte del progetto discografico fosse un cardano di quel meccanismo che è la band stessa. Del resto, la musica è un “motore immobile” che genera spostamento in chi ne viene irradiato. La trasmissione ...