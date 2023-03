Ostigard: «Marcare Osimhen e Kvaratskhelia in allenamento equivale a giocare una partita» (Di giovedì 23 marzo 2023) Leo Ostigard è attualmente impegnato in ritiro con la nazionale norvegese ed ha rilasciato un’intervista a Ntb. Il difensore del Napoli ha affermato che Marcare Osimhen e Kvaratskhelia in allenamento equivale a giocare una partita. Ostigard comprende che visto il suo scarso impiego nel Napoli il commissario tecnico possa essere scettico nei confronti del contributo che può dare alla Nazionale. «Quando non giochi molto nel tuo club è normale che diventi un punto interrogativo nelle scelte del commissario tecnico. E’ una cosa che comprendo perfettamente. Anche se non ho avuto un grande minutaggio con il Napoli, mi sento bene. Posso assicurare che Marcare ogni giorno in allenamento calciatori come ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 marzo 2023) Leoè attualmente impegnato in ritiro con la nazionale norvegese ed ha rilasciato un’intervista a Ntb. Il difensore del Napoli ha affermato cheinunacomprende che visto il suo scarso impiego nel Napoli il commissario tecnico possa essere scettico nei confronti del contributo che può dare alla Nazionale. «Quando non giochi molto nel tuo club è normale che diventi un punto interrogativo nelle scelte del commissario tecnico. E’ una cosa che comprendo perfettamente. Anche se non ho avuto un grande minutaggio con il Napoli, mi sento bene. Posso assicurare cheogni giorno incalciatori come ...

