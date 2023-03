(Di giovedì 23 marzo 2023) È statodal Tribunale di Roma a 9dididi, accusato di corruzione, rivelazione del segreto d’ufficio, soppressione di atti, falso e violazione del codice in materia di protezione dei dati personali. Una sentenza arrivata al termine di un iter giudiziario nel quale sono stati ricostruiti i rapporti del funzionario di, con il gestore di una sala giochi e gli Spada. Il pm aveva chiesto la condanna a 14diI giudici dell’VIII sezione penale del Palazzo di giustizia capitolino, hanno emesso un provvedimento di condanna più mite rispetto a quanto chiisto dal pubblico ministero di udienza, Mario ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Ostia, l’ex commissario di Polizia Antonio Franco condannato a 9 anni di reclusione - liviofiorillo : RT @rep_roma: Ostia, condannato a nove anni l'ex commissario Antonio Franco [aggiornamento delle 12:09] - Radio1Rai : ??Condannato a 9 anni di carcere l'ex responsabile del commissariato di polizia di #Ostia, Antonio Franco, per corru… - rep_roma : Ostia, condannato a nove anni l'ex commissario Antonio Franco [aggiornamento delle 12:09] - peucezia : RT @Corriere: Dal set di Sandokan alle piscine: l'ex Perla di Labuan a 70 anni festeggia anche il record di nuoto -

