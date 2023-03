(Di giovedì 23 marzo 2023), inildeiinilIV. E’ finita la carriera criminale deldeigiochi di, che nell’ultimo mese aveva seminato il panico tra queste attività. Si era infatti reso protagonista di vari atti di vandalismo, oltre che azioni di scasso verso le macchinette dei vari parchi, dove andava in cerca di monetine all’interno di questi mezzi. Proprio per l’insistente ricerca di monete, l’uomo è stato fermato inin unsituato nel centro del Litorale. Catturato aildeigiochi E’ ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Ostia, in manette il ladro del luna park: arrestato in flagrante dentro il Parco IV Novembre -

... morto nella sua casa all'Idroscalo didove era ai domiciliari per i tre ergastoli a cui è ... Anche lui è finito inper il blitz nella sede romana del sindacato. Non poteva mancare neanche ...Una vasta operazione anti - droga è scattata nella notte tra venerdì e sabato a. Centinaia gli agenti della polizia impiegati dalla Questura di Roma e cinque gli arresti. ... Lepoi sono ...A finire inun ragazzo di 27 anni, Angelo Sabatucci, che viveva proprio nello stesso ... Gli uomini del nucleo investigativo disono arrivati a lui analizzando i tabulati telefonici, le ...

Ostia, in manette il ladro del luna park: arrestato in flagrante dentro il Parco IV Novembre Il Corriere della Città

Roma, nascondeva la droga nell’ascensore della sua palazzina: in manette un pusher. Storie di droga nel IX Municipio, dove uno spacciatore aveva trovato un nascondiglio “fai da te” per occultare le so ...Blitz antidroga a Ostia: in manette uomo legato ai clan e condannato a 11 anni nell'operazione "Nuova Alba", e padre e figlio italiani che gestivano un fortino laboratorio del crack Ostia: dalle prime ...