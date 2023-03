(Di giovedì 23 marzo 2023) Victorrivela che ildelè che tutti lavoranose dovessero salvarsiSerie B Victorracconta tanti aspetti della super stagione del. Attualmente impegnato con la Nigeria per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa, il bomber mascherato è il protagonista di una lunga intervista ai microfoni di Elegebete Tv Sports: “All’inizio della mia avventura in Europa ho avuto tanti problemi. Ricordo che al mio arrivo in Germania subii un intervento chirurgico, ben tre volte sul mio ginocchio destro e poi un intervento alla spalla che ha richiesto la chirurgia. Tutto quello che ho passato mi ha reso quello che sono diventato oggi. Da quando sono arrivato in Italia poi tutto è cambiato. Nella vita a volte pianifichiamo quello che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Osimhen: 'Segreto del Napoli? Lavoriamo come se dovessimo salvarci dalla B' #CalcioNapoli #OSIMHEN… - vvlnapoli : L'altro segreto del Napoli dei record: Spalletti ha anche una difesa bunker: Non solo le prodezze di Osimhen e Kvar… -

È un processo, azzarda Totonno Speranza direttore di centro commerciale. Spalletti ha una ...Spalletti abbia un telecomando in panchina e premendo un tasto gonfia la vena del collo di, ...... grana Leao: gli errori da non commettere (di nuovo) Ildel Sassuolo per macinare milioni ...la progressiva crescita in termini di rendimento degli altri calciatori già in rosa (oltre ad...Non solo le prodezze die Kvaratskhelia. Il reparto arretrato ha subito appena 2 gol nel girone di ...

Osimhen: “Segreto del Napoli Lavoriamo come se dovessimo salvarci dalla B” napolipiu.com

Victor Osimhen, attaccante del Napoli ... In allenamento stiamo lavorando ancora più duramente, come se dovessimo salvarci. E’ questa la chiave, il segreto, la mentalità di tutta la squadra. E chi ...Ultime notizie Napoli – Victor Osimhen ha rilasciato un’intervista dal ritiro ... Questa è davvero la chiave, il segreto e la mentalità di tutta la squadra. E quelli come me che sono da tre anni o più ...