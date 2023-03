Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : - Miglior attacco - Miglior difesa - Capocannoniere - Miglior assistman - +21 sulla seconda. Il Napoli domina… - sscalcionapoli1 : NM – Osimhen pronto a trascinare ancora il Napoli, ADL non intende svendere dopo lo scudetto: cifre e prospettive… - NapoliBrasile : RT @napolista: #Osimhen potrebbe diventare il primo calciatore del Napoli a vincere scudetto e titolo di capocannoniere La Gazzetta ricord… - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Osimhen vuole battere un record che neanche Maradona ha raggiunto: vincere lo Scudetto da capocannoniere… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Cammaroto svela a 'NM': 'Osimhen pronto a trascinare ancora il Napoli, ADL non intende svendere dopo lo scude… -

...Victorsta abbattendo a suon di gol e prestazioni straordinarie ce n'è uno assolutamente unico per Napoli. A meno di clamorose sorprese sarà il primo azzurro in assoluto a vinceree ...Leo Ostigard gioca poco nel Napoli ma sa bene che la concorrenza fa parte dei giochi soprattutto nell'anno dello. Rrahmani e Kim sono i titolari della difesa e lui, dal ritiro della propria Nazionale, commenta con filosofia le scelte di Spalletti: "Certo che vorrei giocare di più, non lo nego, ma è ...... Hojlund e Beto per il dopo OsimhenA cominciare dall'attacco, dove il super Victor, davanti ... per accaparrarsi un erede di Skriniar, ma un Napoli forte delloe di un grande percorso ...

Osimhen, scudetto e capocannoniere: farebbe meglio di Maradona La Gazzetta dello Sport

Napoli aspettava lo scudetto da 33 anni. Sta per vincerlo dopo il secondo ... ultima volta grazie ad una cavalcata straordinaria con protagonisti, tra gli altri, Osimhen e Kvaratskhelia.Fondo azzurro come la maglia che indossa e testa dorata. Inconfondibile: la Victor Osimhen-mania non si ferma a Napoli, uno dei più noti locali della movida giovanile nel centro città dedica anche uno ...