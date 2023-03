Osimhen | “Napoli è diversa da tutto | un luogo dove restare tanti anni Spalletti | scudetto e Champions vi dico tutto”

(Di giovedì 23 marzo 2023) Victor: il supereroe mascherato delai microfoni di Elegebete Tv Sports, giura amore alla città e al tecnico.i. Il fenomeno del, Victor, ha espresso il suo amore per la città partenopea e il tecnico Lucianoin una intervista a Elegebete Tv Sports. Attualmente impegnato con la Nigeria,, ha raccontato le sue difficoltà iniziali in Europa, compresi interventi chirurgici al ginocchio e alla spalla, che lo hanno reso la persona forte e determinata che è oggi. “All’inizio della mia avventura in Europa ho avutoproblemi. Ricordo che al mio arrivo in Germania subii un intervento chirurgico, ben tre volte sul mio ginocchio destro e poi un intervento alla spalla che ha richiesto la chirurgia. ...

Ultime notizie- Victorha rilasciato una lunga intervista in Nigeria dal ritiro della Nazionale, giurando amore ale raccontando questa stagione e le difficoltà dei primi anni in azzurro con ... Siete ai quarti di Champions League, per la prima volta nella storia del. L'ultima volta ...

Victor Osimhen: il supereroe mascherato del Napoli ai microfoni di Elegebete Tv Sports, giura amore alla città e al tecnico Spalletti.i. Il fenomeno del Napoli, Victor Osimhen, ha espresso il suo ...