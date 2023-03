Osimhen: “Napoli città che dà amore. Vi dico perché amo Spalletti. Non tolgo la maschera per un motivo” (Di giovedì 23 marzo 2023) Osimhen ha rilasciato un'intervista dal ritiro della Nazionale in Nigeria, ai giornalisti di Elegebete Tv Sports L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 23 marzo 2023)ha rilasciato un'intervista dal ritiro della Nazionale in Nigeria, ai giornalisti di Elegebete Tv Sports L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : L’amore ai tempi del Napoli di Kvara e Osi ?? [?? FB: Ultimi Romantici] #Napoli #Kvaratskhelia #Osimhen - anperillo : È una marcia trionfale senza precedenti nella storia del calcio italiano. Spettacolo e dominio assoluto anche a… - CB_Ignoranza : - Miglior attacco - Miglior difesa - Capocannoniere - Miglior assistman - +21 sulla seconda. Il Napoli domina… - Spazio_Napoli : Osimhen: “Amo la mentalità di Spalletti! Giochiamo come se dovessimo evitare la retrocessione”… - Onestidal2007 : @tackleduro Credo che invece chi andrà in B saranno #Inter per debiti di 1,3 miliardi e patrimonio netto negativo d… -