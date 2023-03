Osimhen: “Amo la mentalità di Spalletti! Giochiamo come se dovessimo evitare la retrocessione” (Di giovedì 23 marzo 2023) Victor Osimhen, attaccante del Napoli e capocannoniere della Serie A, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Elegebete Tv Sports durante il ritiro con la sua nazionale nigeriana. Di seguito le dichiarazioni del 9 azzurro che si è soffermato a parlare anche del Napoli e della sua stagione pazzesca disputata fino a questo momento. Calvario infortuni “Se sono così grande è merito di Dio. All’inizio della mia avventura in Europa ho avuto tanti problemi. Ricordo che al mio arrivo in Germania subii un intervento chirurgico, ben tre volte sul mio ginocchio destro e poi un intervento alla spalla che ha richiesto la chirurgia. Tutto quello che ho passato mi ha reso quello che sono diventato oggi. Da quando sono arrivato in Italia poi tutto è cambiato. Nella vita a volte pianifichiamo quello che sarà il futuro ipotizzando cose positive e negative e al termine ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 marzo 2023) Victor, attaccante del Napoli e capocannoniere della Serie A, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Elegebete Tv Sports durante il ritiro con la sua nazionale nigeriana. Di seguito le dichiarazioni del 9 azzurro che si è soffermato a parlare anche del Napoli e della sua stagione pazzesca disputata fino a questo momento. Calvario infortuni “Se sono così grande è merito di Dio. All’inizio della mia avventura in Europa ho avuto tanti problemi. Ricordo che al mio arrivo in Germania subii un intervento chirurgico, ben tre volte sul mio ginocchio destro e poi un intervento alla spalla che ha richiesto la chirurgia. Tutto quello che ho passato mi ha reso quello che sono diventato oggi. Da quando sono arrivato in Italia poi tutto è cambiato. Nella vita a volte pianifichiamo quello che sarà il futuro ipotizzando cose positive e negative e al termine ...

