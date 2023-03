Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tutto_CalcioNew : A fine stagione Il #Napoli proporrà il rinnovo a #Osimhen e #Kvaratskhelia #tuttocalcionews #calcio - m_decaria : RT @AndGad2010: Osimhen santo subito , guardatelo fino alla fine - Kyrie_simonty : RT @AndGad2010: Osimhen santo subito , guardatelo fino alla fine - napolista : A fine stagione #DeLaurentiis proporrà il rinnovo a #Osimhen e #Kvara (CorSport) Il nigeriano ha già chiarito che… - fuckumatty : RT @maxmassi969: Kim che a fine gara corre sotto la curva dei tifosi con Osimhen sulle spalle ?????? che mostro ?????? #ForzaNapoliSempre ?????? htt… -

Il presidente, astagione, proporrà il prolungamento ae Kvara, per provare a difenderli dall'assalto delle big d'Europa. Il prossimo annuncio ufficiale dovrebbe invece riguardare Juan ...Mentre per Kvara la questione dovrebbe scivolare in modo semplice,ha già chiarito che se ne parlerà alladel campionato per cercare di trovare una soluzione che soddisfi tutti. Una cosa ...Una settimana di riposo prima di ricominciare la lunga corsa distagione. Il Napoli ha ancora davanti obiettivi importanti sia in campionato che in Champions League, ma in casa azzurra si comincia a pensare anche più avanti, e a quanto potrebbe succedere in ...

A fine stagione De Laurentiis proporrà il rinnovo a Osimhen e Kvara ... IlNapolista

Corriere dello Sport – Osimhen, a fine stagione ADL gli proporrà il rinnovo: le condizioni. L’edizione odierna del quotidiano, ha lanciato un’indiscrezione interessante sul futuro di Victor Osimhen. È ...Il prezzo di 150 milioni ora è già lievitato a 170 milioni e salirà ancora da qui a fine stagione se, come pare probabile, Osimhen sarà ancora decisivo a suon di reti, bonus incassati e record ...