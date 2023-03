Oscar Generale e India Nayara: chi sono l’ex compagno e la figlia di Denny Mendez (Di giovedì 23 marzo 2023) Oscar Generale e India Nayara sono rispettivamente l’ex compagno e la figlia di Denny Mendez, showgirl ed ex Miss Italia. Oscar Generale chi è? Oscar Generale è un produttore cinematografico di origine italiana, nato a Rivarolo Canavese e residente a Los Angeles. E’ stato legato sentimentalmente a Denny Mendez per 10 anni. Nel 2014, sul ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 marzo 2023)rispettivamentee ladi, showgirl ed ex Miss Italia.chi è?è un produttore cinematografico di origine italiana, nato a Rivarolo Canavese e residente a Los Angeles. E’ stato legato sentimentalmente aper 10 anni. Nel 2014, sul ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... heckcross2021 : @DenisNesci @GiorgiaMeloni Esatto! C'è una politica che ha due facce e di cui l'attuale premier, grazie a youtube e… - CarloX61 : @pierpi13 @Oscar_Tilli_San Vabbè, ma la loro parlano di problemi che tipicamente non conoscono, dovrebbero parlare… - Oscar__1__ : RT @incorreggibile: 'Se le truppe della NATO metteranno gli stivali sul terreno in Ucraina, la Russia utilizzerà un missile sottomarino Pos… - Oscar__1__ : RT @bordoni_russia: Putin: non popoli ostili, ma governi ostili. il sistema politico di quei paesi è progettato in modo da elevare al verti… - History61186776 : ??????Il generale #Badoglio nega l'appoggio dello Stato maggiore alla #cospirazione che si sta organizzando per l'anne… -