Oroscopo Branko Giovedì 23 Marzo 2023 | Capricorno fortunato

(Di giovedì 23 marzo 2023) L’diper oggi,23Ariete Venere in Toro per voi significa denaro: le questioni economiche sono importanti ma per voi non sembra. C’è un punto fragile della vostra progettazione e voi lo scoprirete tra due giorni. Toro Avrete tante battaglie da fare ancora ma sarete vincenti. Andate indietro con la mente e pensate a cosa dovreste cambiare della vostra vita. Preoccupatevi per le vostre proprietà: sarà un po’ stancante lavorarci. Gemelli L’attività è sempre intensa. I giovani gemelli avranno nuovi slanci, però non fate retorica, decidete dove sfondare ma fatelo in silenzio. Cancro Per le coppie segnali nuovi e positivi. Bene gli affari: questa volta c’è più fortuna che bravura per voi Cancro. Leone Se vi siete trascurati ultimamente ne sentirete le conseguenze: ...