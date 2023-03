ORO BLU | Acqua perno di Economia e Transizione energetica

(Di giovedì 23 marzo 2023) All'indomani della Giornata mondiale dell', il dibattito, a 360 gradi, su questa fondamentale e imprescindibile risorsa continua. Dai temi più marcatamente connessi alle questioni meteorologiche - con il nostro Paese purtroppo vittima della siccità - agli impieghi in ambito tecnologico. Si pensi solo alla nuova frontiera dell'Idrogeno, da più parti palesata come l'alternativa sostenibile all'Elettrico, con i rischi e le evidenze di dipendenza dalle terre rare cinesi che esso oggettivamente determina. Ago della bilancia per quanto concerne molte, moltissime, questioni Geopolitiche (si calcola che nel mondo oltre 200 conflitti siano oggi attribuibili alle istanze di controllo dell'), "l'oro blu" è anche al centro dei temi riguardanti la Sostenibilità: a cominciare dall'Agricoltura e dalla...

Antonio_Tajani : L'acqua è una risorsa preziosa, l'oro blu che troppo spesso si dà per scontato. Prendiamo coscienza del tema siccit… - Newsinunclick : Giornata dell'Acqua: a rischio l'oro blu. Serve impegno di tutti - ADM_assdemxmi : Due miliardi di persone hanno sete. «Siamo sull'orlo di una crisi globale» - ottaviapozzati : RT @mammeonline: Oggi è la #giornatamondialeacqua eppure questo # non è in tendenza. Ci rendiamo conto che non ne avremo per l'agricoltura,…

L'acqua, vero(quale ormai è diventato sempre più prezioso), è la principale ricchezza dell'Alto Molise e come tale va trattata indistintamente da tutti: per l'equilibrio umano e territoriale,...La crisi idrica di questi due anni ci ricorda come l'idroelettrico sia l'unica FER che utilizza un bene pubblico, l'acqua, non reperibile sul mercato e come questo '' sia da tutelare a far ...- - > Un pozzo - EPA/KEN OLOO/ RED CROSS AND RED CRESCENT . Tornano alla mente le parole di San Francesco d'Assisi: "Laudato si' mi' Signore per sora acqua, la quale è molto utile et umile et pretiosa ...

Due miliardi di persone hanno sete. «Siamo sull'orlo di una crisi ... Avvenire

Al via a New York la conferenza Onu sull’acqua. Guterres: «A troppe persone è negato l’accesso a forniture potabili». Il nodo chiave resta la solidarietà tra i Paesi ...La chiamano oro blu, e non a caso. L’acqua è una risorsa rara e per questo preziosa. Dei 1.390 milioni di Km cubici di acqua disponibile, solo il 2,5% è «teoricamente» potabile. Teoricamente perché a ...