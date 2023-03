Orlvndo | la presa di coscienza di ‘Ad Maiora’ | «Un diario di dolori e emozioni»

Leggi su funweek

(Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo Ad Hoc, il trittico disi arricchisce di un nuovo capitolo: Ad Maiora, il nuovo album (disponibile in fisico e digitale dal 17 marzo per XO La Factory e distribuito da ADA Music Italy) è un viaggio in 12 tracce che racconta un processo di «trasformazione». «Ad Maiora parla del cambiamento che si vive quando si passa dalla vita adolescenziale e le insicurezze all’essere un adulto. – ci racconta il cantautore – È interessante che la concezione di questo trittico sia partita nel 2019. Non sapevo dove mi avrebbe condotto, era solo un sogno. La mia vita, invece, ora sta prendendo proprio la direzione che avevo anticipato nel 2020. Non era un augurio per uno status superiore ma un augurio per me, per superare ogni step della mia vita». Anche per questo, Ad Maiora «è un disco molto sentito e molto sofferto». «Ho passato un periodo molto difficile e ...