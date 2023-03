Oristano | maxi frode fiscale da 200 milioni di euro | 19 indagati

Leggi su tpi

(Di giovedì 23 marzo 2023) La Guardia di Finanza diha scoperto operazioni inesistenti per oltre 200di(Iva evasa per oltre 37), e denunciato 19 persone. Tra questi, anche un consulenteitaliano i quali figura un consulenteitaliano per aver emesso fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, dichiarazione infedele ed autoriciclaggio. “Molti dei soggetti economici posti sotto la lente di ingrandimento – spiegano le Fiamme gialle citate da RaiNews24 – sono risultati essere “cartiere”, di fatto inesistenti, create al solo scopo di emettere fatture elettroniche ed accentrare su di esse il debito Iva derivante dalle operazioni documentate, omettendone la dichiarazione e il conseguente pagamento”. Le indagini riguardano aziende gestite da cinesi sul ...