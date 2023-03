Oriana Marzoli contro Nikita Pelizon: “Siamo a The Voice? Non la sopporto più” (Di giovedì 23 marzo 2023) Oriana Marzoli in queste ore sta manifestando tutto il suo malcontento contro Nikita Pelizon. Dapprima ha avuto da ridire sulla sua ritrovata serenità con Luca Onestini e ora non tollera proprio gli atteggiamenti della modella triestina. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Le critiche di Oriana Marzoli a Nikita Pelizon Mancano appena due settimane alla fine del Grande Fratello Vip 7, eppure le difficoltà di convivenza non sembrano scemare, perlomeno per Oriana Marzoli. In assenza di Antonella Fiordelisi, bersaglio dell’ira venezuelana è Nikita Pelizon, l’unica persiana rimasta dentro il reality show di Canale 5. Oriana ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 23 marzo 2023)in queste ore sta manifestando tutto il suo malcontento. Dapprima ha avuto da ridire sulla sua ritrovata serenità con Luca Onestini e ora non tollera proprio gli atteggiamenti della modella triestina. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Le critiche diMancano appena due settimane alla fine del Grande Fratello Vip 7, eppure le difficoltà di convivenza non sembrano scemare, perlomeno per. In assenza di Antonella Fiordelisi, bersaglio dell’ira venezuelana è, l’unica persiana rimasta dentro il reality show di Canale 5....

