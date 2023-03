Oriana e Onestini litigano al Grande Fratello Vip: c’entra Daniele e la “vittoria” del reality, cosa è successo (Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo sei mesi, prima lite nella Casa del Grande Fratello Vip tra Oriana Marzoli e Luca Onestini, da sempre legati da una fortissima amicizia che li ha resi complici fin dalle prime battute del reality show. Oriana e Onestini litigano al Grande Fratello Vip: cosa è successo Durante il gioco “obbligo o verità” Onestini ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo sei mesi, prima lite nella Casa delVip traMarzoli e Luca, da sempre legati da una fortissima amicizia che li ha resi complici fin dalle prime battute delshow.alVip:Durante il gioco “obbligo o verità”ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : I dubbi di Oriana sul riavvicinamento tra Nikita e Onestini #GFVIP - GrandeFratello : Qualcosa sembra aver raffreddato i rapporti tra Oriana e Onestini: il confronto tra loro è immediato! #GFVIP - blogtivvu : Oriana e Onestini litigano al Grande Fratello Vip: c’entra Daniele e la “vittoria” del reality, cosa è successo… - HSeriale : @BarbaraSacchini Guarda che non stavo insultando Onestini, io apprezzo Onestini come persone ha solo fatto una doma… - Maya162336 : RT @supremanes: Il fatto che per loro il problema sia la domanda provocatoria di Onestini e non che Oriana abbia paura della reazione di Da… -