Ora i consulenti aziendali si licenziano da soli. Dopo McKinsey maxi tagli anche ad Accenture (Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo aver consigliato a innumerevoli aziende di ridurre i costi e tagliare il personale, le società di consulenza iniziano a mettere in pratica la ricetta su loro stesse. Prima McKinsey, ora Accenture che ha annunciato oggi un piano di licenziamenti per 19mila dipendenti nei prossimi 18 mesi. Si tratta del 2,5% della forza lavoro complessiva del gruppo che solo in Italia impiega circa 20mila persone. La società fa sapere che i tagli riguarderanno soprattutto figure che svolgono mansioni all’interno dell’azienda e non si interfacciano con i clienti. Il mese scorso McKinsey ha annunciato l’intensione di tagliare 2mila posti di lavoro mentre KPMG ha licenziato 700 persone negli Stati Uniti a causa del calo della domanda dei suoi servizi. L’altro colosso EY ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023)aver consigliato a innumerevoli aziende di ridurre i costi eare il personale, le società di consulenza iniziano a mettere in pratica la ricetta su loro stesse. Prima, orache ha annunciato oggi un piano di licenziamenti per 19mila dipendenti nei prossimi 18 mesi. Si tratta del 2,5% della forza lavoro complessiva del gruppo che solo in Italia impiega circa 20mila persone. La società fa sapere che iriguarderanno soprattutto figure che svolgono mansioni all’interno dell’azienda e non si interfacciano con i clienti. Il mese scorsoha annunciato l’intensione diare 2mila posti di lavoro mentre KPMG ha licenziato 700 persone negli Stati Uniti a causa del calo della domanda dei suoi servizi. L’altro colosso EY ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... josuedfritz : RT @antoniogranato: In @ScuderiaFerrari per troppi anni ho visto entrare e uscire sempre le solite facce. Raccomandati, amici, parenti, fig… - MODIQ : Vuoi accertare la qualità presente nella tua azienda? Adotta ora un sistema di gestione per la #qualità #ISO9001 co… - ZuZorander : RT @antoniogranato: In @ScuderiaFerrari per troppi anni ho visto entrare e uscire sempre le solite facce. Raccomandati, amici, parenti, fig… - TavoMotta : RT @antoniogranato: In @ScuderiaFerrari per troppi anni ho visto entrare e uscire sempre le solite facce. Raccomandati, amici, parenti, fig… - S_Quorss : RT @antoniogranato: In @ScuderiaFerrari per troppi anni ho visto entrare e uscire sempre le solite facce. Raccomandati, amici, parenti, fig… -