(Di giovedì 23 marzo 2023) Milano, 23 mar. (Adnkronos Salute) - Oms, accusato di diffondere. "Continuiamo a vedere disinformazioni sui social media e i grandi media in merito all'che i Paesi stanno negoziando. L'affermazione secondo cui con l'si cede potere all'Oms è semplicemente falsa, è una". Lo ha dichiarato durante il periodico briefing con la stampa il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il Dg non ha citato esplicitamente l'imprenditore, ma il riferimento è suonato chiarissimo dopo il botta risposta frae il capo dell'Oms su Twitter: "I Paesi non dovrebbero cedere autorità all'Oms", ha cinguettato il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarmelinaSimeo2 : RT @Fedoraquattroc2: Mobilitazione Generale contro la privatizzazione dell OMS. - laperlaneranera : RT @Fedoraquattroc2: Mobilitazione Generale contro la privatizzazione dell OMS. - valecpu : @FilippoBocco @federic23830309 @Agenzia_Ansa Ma rileggi quello che dici? Secondo me mi stai dando contro per princi… - Primula23244795 : RT @Fedoraquattroc2: Mobilitazione Generale contro la privatizzazione dell OMS. - Brigante1959 : RT @Fedoraquattroc2: Mobilitazione Generale contro la privatizzazione dell OMS. -

... lo sviluppo di nuovi vaccini e l'introduzione di nuovi (e più brevi) regimi terapeuticila ... come evidenziato nel report, la pandemia da SARS - CoV - 2 ha inevitabilmente determinato una ...... capo del programma globale per l'influenza dell'Organizzazione mondiale della sanità (), ci ... ma la loro efficaciail ceppo pandemico dovrebbe essere valutata". Se il ceppo in circolazione ...Ora che l'a breve dovrebbe annunciare la fine della fase pandemica per quanto riguarda il ...sono rivolte all' aviaria tanto che la Commissione europea già si è prenotata due vacciniil ...

Oms contro Elon Musk, ‘fake news su accordo pandemico’ La Sicilia

Ci sono conseguenze sull'ambiente e sulla salute, come detto dall'Oms nel 2003: le polveri sottili prodotte da ... Tra i sei Stati che votarono contro si contano gli Usa e la Gran Bretagna. L'Italia ...L'azienda farmaceutica Shionogi ha annunciato di aver ottenuto dall'Aifa la designazione di innovatività piena per l'antibiotico cefiderocol ...