Omicidio Scazzi, avvocato Sabrina e Cosima: “Libertà anticipata Misseri è istituto previsto” (Di giovedì 23 marzo 2023) “La Libertà anticipata è un istituto premiale, che prevede uno sconto di pena di 90 giorni all’anno, 45 ogni sei mesi. Si applica a qualsiasi detenuto che non sia destinatario di procedimenti disciplinari durante il periodo di detenzione. Anche Sabrina e Cosima ne godono, è normale. Il comportamento inframurario loro e di Michele Misseri è stato in oltre dieci anni ineccepibile, quindi non ci vedo nulla di strano”. Lo dice all’Adnkronos l’avvocato Nicola Marseglia, difensore di Sabrina e Cosima Misseri in carcere per l’Omicidio di Sarah Scazzi, commentando lo sconto della pena di 41 giorni per Michele Misseri, il 68enne di Avetrana condannato per la soppressione ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 23 marzo 2023) “Laè unpremiale, che prevede uno sconto di pena di 90 giorni all’anno, 45 ogni sei mesi. Si applica a qualsiasi detenuto che non sia destinatario di procedimenti disciplinari durante il periodo di detenzione. Anchene godono, è normale. Il comportamento inframurario loro e di Micheleè stato in oltre dieci anni ineccepibile, quindi non ci vedo nulla di strano”. Lo dice all’Adnkronos l’Nicola Marseglia, difensore diin carcere per l’di Sarah, commentando lo sconto della pena di 41 giorni per Michele, il 68enne di Avetrana condannato per la soppressione ...

