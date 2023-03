Omicidio Pecorelli, rivelazione choc della sorella "Il Papa morì dopo aver avuto l'elenco dei preti infedeli" (Di giovedì 23 marzo 2023) Si riapre in maniera clamorosa il caso sull'Omicidio Pecorelli, il giornalista ucciso a Roma il 20 marzo 1979. A 43 anni da una delle vicende più misteriose della storia recente italiana, la sorella rivela un retroscena inedito destinato a far riaprire le indagini sulla morte del fratello e non solo. "Mino - svela la sorella Rosita ad Atlantide su La7 - aveva mandato a Papa Luciani l'elenco dei preti infedeli. La stessa notte in cui ricevette la missiva però il Papa venne trovato senza vita. Lui aveva assicurato a mio fratello che si sarebbe occupato personalmente della vicenda". Papa Luciani si spense presumibilmente tra le ore 23:00 del 28 settembre 1978 e le ore 5:00 del 29 ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 23 marzo 2023) Si riapre in maniera clamorosa il caso sull', il giornalista ucciso a Roma il 20 marzo 1979. A 43 anni da una delle vicende più misteriosestoria recente italiana, larivela un retroscena inedito destinato a far riaprire le indagini sulla morte del fratello e non solo. "Mino - svela laRosita ad Atlantide su La7 - aveva mandato aLuciani l'dei. La stessa notte in cui ricevette la missiva però ilvenne trovato senza vita. Lui aveva assicurato a mio fratello che si sarebbe occupato personalmentevicenda".Luciani si spense presumibilmente tra le ore 23:00 del 28 settembre 1978 e le ore 5:00 del 29 ...

