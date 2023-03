Omicidio Mergellina | Francesco Pio Valda in silenzio davanti al giudice

(Di giovedì 23 marzo 2023)Piosi è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio per la convalida del fermo che si è appena concluso nel carcere di Secondigliano. Il ventenne è accusato di aver ucciso il diciottennePio Maimone agli chalet dia Napoli, nella notte tra il 19 e il 20 marzo.L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annatrieste : Subito dopo l'omicidio del diciottenne a Mergellina, l'ipotesi più accreditata era il regolamento di conti di camor… - infoitinterno : Omicidio a Mergellina, Francesco Pio Valda in silenzio davanti al giudice - Stellicri : Dopo la tragica morte di #FrancescoPioMaimone a #Mergellina, su #TikTok alcuni ragazzi hanno pubblicato dei… - mattinodinapoli : Omicidio a Mergellina, Manfredi visita la famiglia di Maimone - Radio1Rai : ??#Napoli Si è avvalso della facoltà di non rispondere - durante l'udienza di convalida del fermo - Francesco Pio Va… -

Il primo cittadino a Pianura rinnova vicinanza ai genitori del 18enne ucciso ae promette impegno per azioni nel ...... lo abbiamo chiesto per gli scontri degli ultras, per la morte di un ragazzo ucciso per sbaglio da un figlio di un camorrista ae oggi perché un ufficiale della finanza è scampato per un ...... il 19enne fermato per l'di Francesco Pio Maimone, 18enne ucciso da un colpo di pistola esploso nella notte tra il 19 e 20 marzo nella zona degli chalet di, a Napoli. Valda, ...

Omicidio a Mergellina, Francesco Pio Valda in silenzio davanti al giudice ilmattino.it

Nella tarda mattinata il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si è recato dalla famiglia di Francesco Pio Maimone, il ragazzo ucciso a Mergellina nella notte tra domenica e lunedì. Il primo cittadino ...Il primo cittadino a Pianura rinnova vicinanza ai genitori del 18enne ucciso a Mergellina e promette impegno per azioni nel quartiere Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi ...