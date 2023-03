Omicidio di Mergellina: Valda non risponde agli inquirenti (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è avvalso della facoltà di non rispondere, Francesco Pio Valda, il 19enne accusato di avere e ucciso il diciottenne Francesco Pino Maimone, la notte tra domenica e lunedì, dinnanzi a chalet di Mergellina a Napoli. Valda è stato difeso davanti al gip Maria Luisa Miranda dall’avvocato Antonio Iavarone.”Il mio assistito, – ha detto il professionista – inoltre, non ha reso alcuna dichiarazione spontanea. Restiamo in attesa del provvedimento da parte del Gip nel rispetto del lavoro della Procura e degli inquirenti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è avvalso della facoltà di nonre, Francesco Pio, il 19enne accusato di avere e ucciso il diciottenne Francesco Pino Maimone, la notte tra domenica e lunedì, dinnanzi a chalet dia Napoli.è stato difeso davanti al gip Maria Luisa Miranda dall’avvocato Antonio Iavarone.”Il mio assistito, – ha detto il professionista – inoltre, non ha reso alcuna dichiarazione spontanea. Restiamo in attesa del provvedimento da parte del Gip nel rispetto del lavoro della Procura e degli”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annatrieste : Subito dopo l'omicidio del diciottenne a Mergellina, l'ipotesi più accreditata era il regolamento di conti di camor… - Pupata55 : RT @franser_real: ??? LA PRIMA PAGINA DEL MATTINO DI NAPOLI Oggi la convalida del fermo del 20enne per l'omicidio di Francesco Pio, spari a… - Sentenza2020 : RT @NotizieFrance: Omicidio di Mergellina, sui social solidarietà di amici e parenti per l’assassino. Borrelli: “Sempre lotteremo affinché… - nieddupierpaolo : RT @NotizieFrance: Omicidio di Mergellina, sui social solidarietà di amici e parenti per l’assassino. Borrelli: “Sempre lotteremo affinché… - angiuoniluigi : RT @franser_real: ??? LA PRIMA PAGINA DEL MATTINO DI NAPOLI Oggi la convalida del fermo del 20enne per l'omicidio di Francesco Pio, spari a… -