Omicidio di Mergellina, sui social solidarietà di amici e parenti per l'assassino (Di giovedì 23 marzo 2023) È scattata nei suoi confronti la solidarietà social di amici e parenti che si schierano dalla parte del presunto assassino di Francesco Pio, il 18enne ucciso a Mergellina. Dopo il fermo di Valda e le immagini del suo arresto che circolano vorticosamente sui social, spuntano foto e messaggi di affetto e supporto al 19enne di Barra. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annatrieste : Subito dopo l'omicidio del diciottenne a Mergellina, l'ipotesi più accreditata era il regolamento di conti di camor… - PinoSa54 : RT @NotizieFrance: Omicidio di Mergellina, sui social solidarietà di amici e parenti per l’assassino. Borrelli: “Sempre lotteremo affinché… - VincentCinque1 : RT @NotizieFrance: Omicidio di Mergellina, sui social solidarietà di amici e parenti per l’assassino. Borrelli: “Sempre lotteremo affinché… - NotizieFrance : Omicidio di Mergellina, sui social solidarietà di amici e parenti per l’assassino. Borrelli: “Sempre lotteremo affi… - NotizieFrance : Omicidio di Mergellina, sui social solidarietà di amici e parenti per l’assassino. Borrelli: “Sempre lotteremo affi… -