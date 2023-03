Omicidio di Francesco Pio Maimone, lo sfogo di Frank Matano: «Ragazzi abbandonati dallo Stato in questo mondo di porno-ego» (Di giovedì 23 marzo 2023) «Sono nato e cresciuto nella provincia di Caserta. Più di una volta ho assistito e vissuto in prima persona alla malevolenza gratuita di determinati Ragazzi che hanno vissuto in determinate situazioni e che li hanno portati ad essere in un determinato modo e questo ghirigoro inutile di parole si chiama Camorra». Inizia così il lungo messaggio di Frank Matano, comico, youtuber e personaggio televisivo, dedicato a Francesco Pio Maimone, il 18enne ucciso sul lungomare di Napoli con un colpo di pistola partito presumibilmente da un ventenne incensurato, figlio di un pregiudicato ritenuto legato al clan Cuccaro. Secondo Matano è «lo Stato» ad aver «scelto di lasciare migliaia di Ragazzi a loro stessi. Educati da persone che nella vita non ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 marzo 2023) «Sono nato e cresciuto nella provincia di Caserta. Più di una volta ho assistito e vissuto in prima persona alla malevolenza gratuita di determinatiche hanno vissuto in determinate situazioni e che li hanno portati ad essere in un determinato modo eghirigoro inutile di parole si chiama Camorra». Inizia così il lungo messaggio di, comico, youtuber e personaggio televisivo, dedicato aPio, il 18enne ucciso sul lungomare di Napoli con un colpo di pistola partito presumibilmente da un ventenne incensurato, figlio di un pregiudicato ritenuto legato al clan Cuccaro. Secondoè «lo» ad aver «scelto di lasciare migliaia dia loro stessi. Educati da persone che nella vita non ...

