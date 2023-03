Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annatrieste : Subito dopo l'omicidio del diciottenne a Mergellina, l'ipotesi più accreditata era il regolamento di conti di camor… - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Omicidio #Mergellina, il giudice convalida il fermo di #Valda #IoSeguoTgr - TgrRaiCampania : Omicidio #Mergellina, il giudice convalida il fermo di #Valda #IoSeguoTgr - Gigidifr : L'omicidio del 18enne a Mergellina a Napoli: la violenza minorile e gang metropolitane, il mio intervento a 'Tra po… - mattinodinapoli : Omicidio a Mergellina, convalidato il fermo di ?Francesco Pio Valda: resta in carcere a Secondigliano -

Il primo cittadino a Pianura rinnova vicinanza ai genitori del 18enne ucciso ae promette impegno per azioni nel ...... il 19enne fermato per l'di Francesco Pio Maimone, 18enne ucciso da un colpo di pistola esploso nella notte tra il 19 e 20 marzo nella zona degli chalet di, a Napoli. Valda, ...... lo abbiamo chiesto per gli scontri degli ultras, per la morte di un ragazzo ucciso per sbaglio da un figlio di un camorrista ae oggi perché un ufficiale della finanza è scampato per un ...

Omicidio Napoli, chi è il presunto killer del 18enne a Mergellina Sky Tg24

Una pagina nata tempo fa, dove sono “celebrati”, i vari esponenti della famiglia di Barra di cui fa parte Francesco Pio, ritenuto colpevole dell’omicidio di Checco Maimone ... fuoco nella zona degli ...Si è avvalso della facoltà di non rispondere, Francesco Pio Valda, il 19enne accusato di avere e ucciso il diciottenne Francesco Pino Maimone, la notte tra domenica e lunedì, dinnanzi a chalet di ...