Omar Hassan porta a Palermo ' Punctum' | da domani al Palazzo Reale

(Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Da Miami a New York, passando per Londra, Berlino e Milano. L'artista italo-egiziano, figlio della tolleranza, per la prima volta anelche custodisce la Cappella Palatina, simbolo dell'integrazione per eccellenza con la mostra '' che sarà allestita a. La prima delle opere che accoglie in mostra è una coraggiosa reinterpretazione della Nike di Samotracia, 'in dolce attesa'. Inneggia alla Pace ( FOTOGALLERY ). “Da anni riflettevo su quest'opera, ma serviva un luogo comedi. La Nike Praegnans è simbolo della Vittoria, ma anche della Libertà in un mondo caratterizzato da contraddizioni e guerre. La Nike rinnova la sua ...

